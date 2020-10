ROMA (ITALPRESS) – L’attore Jeff Bridges ha annunciato su twitter di essere affetto da un linfoma per il quale inizierà subito le cure. “Mi è stato diagnosticato un linfoma – scrive – Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona”. “Sto iniziando le terapie – aggiunge il protagonista di Il grande Lebowski – e vi terrò aggiornati sulla mia ripresa”. (ITALPRESS).

