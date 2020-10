ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2020 si stima che su base mensile l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 12,9%, confermando la tendenza positiva iniziata da maggio, dopo le flessioni registrate nei mesi precedenti a causa del lockdown.

Nella media del trimestre giugno – agosto 2020, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni mostra una crescita del 70,8% rispetto al trimestre marzo – maggio 2020, quest’ultimo fortemente segnato dall’inattività del settore delle costruzioni per le misure restrittive introdotte a causa dell’emergenza sanitaria.

Su base annua si registra un incremento del 12,8% dell’indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni (i giorni lavorativi sono stati 21 come ad agosto 2019) e del 12,9% dell”indice grezzo.

Nella media dei primi otto mesi dell’anno, l’indice corretto per gli effetti di calendario e l’indice grezzo diminuiscono rispettivamente del 14,4% e del 14,3%.

(ITALPRESS).