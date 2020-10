PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas firma il tempo più veloce nella seconda sessione di libere nel GP del Portogallo. Nelle FP2 sul circuito di Portimao caratterizzate da ben due bandiere rosse, il pilota della Mercedes ferma il cronometro a 1’17″940 davanti a Max Verstappen (Red Bull, +0”595) e Lando Norris (McLaren, +0”803). Buoni segnali anche per le Ferrari di Charles Leclerc (quarto) e Sebastian Vettel (sesto), mentre è solamente ottavo il leader del Mondiale Lewis Hamilton, con un secondo e tre decimi di ritardo dal compagno di squadra. Alle 12.00 di sabato 24 ottobre in programma la terza e ultima sessione di libere. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli