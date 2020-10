ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo di “Adore You” e “Watermelon Sugar”, Harry Styles torna con il video del suo nuovo singolo, “Golden”, diretto da Ben e Gabe Turner e girato in Italia, sulla Costiera Amalfitana. Il videoclip, a poche ore dalla sua pubblicazione, ha già superato 13 milioni di visualizzazioni. “Golden”, già certificato oro, è contenuto nell’album “Fine Line” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), che ha debuttato al #1 della Billboard 200, e che è stato recentemente inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album. (ITALPRESS).

