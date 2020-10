ROMA (ITALPRESS) – Con i contratti stipulati negli ultimi mesi, «l’Ue potrà contare da 20 a 50 milioni di dosi di vaccino al mese a partire da aprile». Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo piano Ue per il contrasto alla pandemia. «Nella migliore delle ipotesi – spiega – l’Ue potrà vaccinare fino a 700 milioni di persone» potendo così «fare delle donazioni ai Paesi più bisognosi». (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli