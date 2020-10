MILANO (ITALPRESS) – Franco Baresi è stato nominato Vicepresidente onorario del Milan. Lo ha annunciato la società rossonera sottolineando che lo storico numero 6 “continuerà a mettere a disposizione del Milan la sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del Club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo con i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio di tutto il mondo”. Il nuovo importante ruolo all’interno del club arriva nell’anniversario della sua ultima apparizione in maglia rossonera, nel 1997. Nel corso dell’assemblea degli azionisti inoltre, è stato nominato nel Cda Massimo Ferrari (nella foto), rappresentante dell’Associazione Piccoli Azionisti e direttore generale Webuild, consigliere Tim e Equità. “Apprezziamo che, con l’ingresso di Massimo Ferrari, siano ora due i soci di APA Milan presenti nel consiglio d’amministrazione della società, oltre al presidente del Collegio sindacale, a conferma dell’autorevolezza della compagine dei piccoli azionisti” ha commentato all’Italpress Auro Palomba, presidente di APA Milan. (ITALPRESS).

