ROMA (ITALPRESS) – “Le chiedo di valutare se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza che stiamo vivendo, perchè questo governo deve andare avanti e deve avere le migliori donne e uomini che possano salvare il nostro Paese”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, in risposta al discorso del premier Conte oggi al Senato, chiedendo di fatto un rimpasto di governo. Secondo l’esponente del Partito Democratico, il premier dovrebbe valutare “se serve una verifica di maggioranza perchè ne serve una solida che ci permetta di guidare il nostro Paese” e trovare il modo di coinvolgere le opposizioni, in una sorta di “comitato di salvezza nazionale”. Per Marcucci “sicuramente errori ci sono stati, sui trasporti, sulla sanità, sull’aver permesso che i concorsi pubblici andassero avanti o lo svolgimento delle elezioni provinciali nel mese di dicembre, ma mi interessa di più guardare al futuro del Paese”. Poi, a nome del suo partito, si è detto comunque soddisfatto del Dpcm approvato domenica, “perchè il Paese aveva bisogno di questo. Il Parlamento però va coinvolto e ascoltato perchè le istanze che provengono da qui sono un tesoro utile per il governo. Non possiamo sbagliare, il Paese ci chiede verità, responsabilità e futuro”, ha concluso l’esponente Dem.

