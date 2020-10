ROMA (ITALPRESS) – Michele Uva lascia la Uefa. A comunicarlo è lo stesso vicepresidente della Confederazione del calcio europeo: “Nella giornata di ieri ho rassegnato, al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da vice presidente e membro dell’Esecutivo Uefa. Ho anticipato di quattro mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio il presidente Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell’Esecutivo e l’Amministrazione Uefa per questi quattro anni vissuti meravigliosamente insieme”. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli