ROMA (ITALPRESS) – Integrazione al 100% dell’indennità economica riconosciuta dall’INPS nei casi di congedo per i lavoratori con figli sotto i 14 anni di età che siano posti in quarantena scolastica. E’ quanto prevede l’accordo sottoscritto tra la Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna e i sindacati di categoria Filctem-Cgil e Femca-Cisl Bologna. “Questo accordo – commenta Simona Robotti, Director P&C dello stabilimento Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna – riconferma come la nostra assoluta priorità siano le persone che lavorano con noi e la comunità in cui operiamo. Dallo scoppio della crisi legata al COVID-19, tutta l’organizzazione sta compiendo sforzi immensi non solo al fine di garantire un luogo di lavoro sicuro, con standard addirittura superiori a quelli già previsti per legge, ma anche per supportare la comunità Bolognese ed Emiliano-Romagnola alla luce del difficile momento storico che stiamo attraversando”. “Ora più che mai – aggiunge – è il momento per chi può di mettersi a supporto delle persone. Da tempo ormai Philip Morris fa parte del tessuto produttivo e sociale di questo territorio e vogliamo, dove possibile, continuare a fare la nostra parte”. L’accordo si aggiunge a una serie di iniziative promosse dal Gruppo Philip Morris in Italia dall’inizio della pandemia, tra cui la partecipazione a una donazione di oltre 1 milione di euro alla Protezione Civile Italiana e la riconversione parziale di una parte dello stabilimento per la produzione e distribuzione gratuita di oltre 3000 litri di liquido antisettico per le aziende sanitarie e case di residenza per gli anziani dell’Emilia Romagna.

(ITALPRESS).