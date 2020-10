ROMA (ITALPRESS) – Nella mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato trasferito presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito della positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi. Qui verranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute con probabile utilizzo di accertamenti strumentali. Lo rende noto la Cei. “Continuiamo a essere vicini al cardinale presidente – dichiara monsignor Stefano Russo, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana -. Lo accompagniamo con la preghiera e l’affetto del Popolo di Dio, certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova”. (ITALPRESS).

