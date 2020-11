SAN MARINO (ITALPRESS) – Peggiorano anche nella Repubblica di San Marino i dati sui contagi da coronavirus.

“Purtroppo il contagio da Covid-19 non tende a diminuire – afferma Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo -. Se gli ospedalizzati dovessero aumentare troppo di numero nelle Regioni limitrofe e in Repubblica, inevitabili nuove misure restrittive anche a San Marino. Eventi e mondo del Turismo, dopo la salute che rimane al primo posto, a forte rischio default”.

