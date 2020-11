TORINO (ITALPRESS) – Tragedia familiare questa mattina a Carignano, nel Torinese. Un 40enne ha sparato alla moglie e ai due figli piccoli, gemelli, suicidandosi subito dopo. La donna è stata trovata senza vita dai carabinieri. Morto anche uno dei due gemellini, dopo che erano stati trasportati d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita a Torino. L’altro bambino è gravissimo. L’omicida nonostante l’assistenza medica del 118 è morto dopo poco. Sul posto i carabinieri per i rilievi scientifici. La casa era di proprietà dell’uomo, gli inquirenti cercano di capire i motivi all’origine del gesto. (ITALPRESS).

