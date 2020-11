ROMA (ITALPRESS) – I Negramaro tornano, a distanza di tre anni dal successo del precedente disco “Amore che torni”, con un nuovo album di inediti in uscita domani: “Contatto”. Un viaggio in 12 tracce che presenta anche diversi omaggi. Tra le fonti di grande ispirazione nella realizzazione di questo album ci sono sicuramente su tutti: Lucio Dalla ed Ennio Morricone. “Il titolo – racconta il leader della band Giuliano Sangiorgi – è nato più di un anno fa, quando eravamo abituati a contatti, agli abbracci. Questa parola ha la sua fisicità, oggi diventata tutt’altro, ma è tornata ad essere più sognata, entrata di diritto nelle piccole storie di questo concept-album”. (ITALPRESS).

