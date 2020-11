ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen, al volante della Red Bull, è il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Turchia. Il pilota olandese, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione, si ripete fermando il cronometro a 1’28″330, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, che chiude terzo. Quarto tempo, invece, per la Mercedes di Lewis Hamilton davanti ad Alexander Albon con la Red Bull e all’Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Più indietro, invece, l’altra ‘Rossà guidata da Sebastian Vettel che non va oltre l’ottavo tempo dietro a Pierre Gasly, precedendo però la Racing Point di Lance Stroll e la McLaren di Lando Norris. La Formula 1 tornerà in pista domani mattina alle 10 per la terza sessione di prove libere.

