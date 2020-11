ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Lance Stroll conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Turchia. Il pilota canadese scatterà dalla prima casella del circuito dell’Istanbul Park grazie al tempo di 1’47″765 ed è solamente Max Verstappen a impedire una clamorosa doppietta Racing Point, mettendosi in extremis davanti a Sergio Perez, terzo. Si interrompe dunque il dominio Mercedes nelle pole position: Lewis Hamilton partirà sesto, Valtteri Bottas addirittura ottavo. Grande delusione per le due Ferrari, fuori nel Q2 con il dodicesimo posto di Sebastian Vettel e il quattordicesimo di Charles Leclerc. (ITALPRESS).

Lance Stroll in pole a Istanbul, le Ferrari restano indietro

