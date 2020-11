MODENA (ITALPRESS) – Acquainbrick, azienda modenese a matrice green che eleva il brick in cartone a icona della rivoluzione “plastic-free”, lancia la sua prima raccolta fondi su Mamacrowd, la prima piattaforma italiana di equity crowdfunding per capitale raccolto, per portare l’acqua sostenibile in tutta Italia.

Acquainbrick ha l’obiettivo di intervenire sulla ridefinizione del concetto di “acqua da passeggio”, in gergo on-the-go, “e sensibilizzare le scelte dei consumatori grazie a un semplice e pratico contenitore totalmente riciclabile e personalizzabile, composto per oltre il 70% da materiale prima di origine vegetale: questa è la risposta alle bottigliette di plastica fossile attualmente in commercio”, spiega l’azienda in una nota.

Partorita da 5 imprenditori modenesi nel novembre 2019 insieme con la prima azienda al mondo che commercializza acqua in cartone, l’iberica LY Company che ha creduto fortemente nello sviluppo di un mercato italiano e ha scommesso tutto sulla nuova startup, Acquainbrick punta a traguardi ambiziosi.

Dopo aver abbattuto il traguardo del milione e duecentomila brick diffusi solo nel primo anno di lavoro, l’obiettivo dei prossimi mesi (già dalla primavera 2021) è quello di aprire la produzione italiana nelle colline tosco-romagnole di Marradi, per garantire una maggior diffusione del prodotto, parallelamente aumentando il volume della comunicazione a supporto della cultura di questo moderno approccio all’idratazione in movimento. Per sostenere questo passaggio, Acquainbrick a scelto di avviare una raccolta di equity crowdfunding su Mamacrowd, che rappresenta un canale di connessione con nuovi potenziali investitori: attraverso la conoscenza del progetto, possono decidere di partecipare concretamente allo sviluppo economico ed essere essi stessi marketing booster pro-attivi.

“Siamo lieti di ospitare sulla nostra piattaforma questa campagna, Acquainbrick è una startup con obiettivi di crescita molto ambiziosi e una missione sociale che ci tocca tutti da vicino, la riduzione della plastica. Ci auguriamo che la campagna sia un trampolino per rendere questa rivoluzione sempre più capillare in Italia e non solo”, ha spiegato Dario Giudici, CEO di Mamacrowd. La campagna crowdfunding è online dal 12 novembre 2020.

“Gli investitori, privati o aziende, che entreranno in partnership con noi potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, sconti e forniture gratuite di acqua in cartone. In collaborazione con ZeroCO2 regaleremo a tutti i nostri soci anche un albero, che ha ovviamente valore simbolico, per suggellare la partnership”, commenta Christian Creati, CEO di Acquainbrick. “L’obiettivo minimo della campagna è di 80mila euro, fino ad un massimo di 350mila, investendo buona parte del ricavato per puntare alla massima esposizione mediatica nel 2021. Metteremo a disposizione tipologie di quote differenziate e acquistabili a partire da 250 euro, quindi investimenti per tutte le tasche”, aggiunge.

