PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Miguel Oliveira, in sella alla Ktm, ha vinto il GP del Portogallo, ultima prova del motomondiale 2020. Il pilota portoghese, sulla pista di Portimao, ha dominato la gara scattando dalla pole position e precedendo, sotto la bandiera a scacchi, Jack Miller del team Ducati Pramac e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas che completano il podio. Alle loro spalle Pol Espargaro è 4° davanti alla Honda di Takaaki Nakagami e alla Ducati di Andrea Dovizioso, alla sua ultima gara in MotoGP, che regala così il titolo costruttori alla casa di Borgo Panigale. A completare la top ten, infine, Aleix Espargaro, Stefan Bradl, Alex Marquez e Johann Zarco. Chiude al 12° posto, invece, Valentino Rossi alla sua ultima gara con la Yamaha ufficiale. (ITALPRESS).

