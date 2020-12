ROMA (ITALPRESS) – Leggera crescita dei casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagiati è di 20.709 (ieri erano stati 19.350). Si riducono però le vittime che scendono da 785 di ieri a 684 di oggi. Boom dei guariti: in 24 ore se ne registrano 38.740. In forte calo il dato degli attualmente positivi con una riduzione pari a 18.715 e che porta il totale a 761.230. E’ quanto riporta il bollettino sulla pandemia diramato dal Ministero della Salute.

La crescita (seppur lieve) dei casi si registra a fronte di un netto incremento dei tamponi, 207.143 quelli processati in 24 ore (ieri erano stati effettuati 182.100). Sul fronte ospedaliero continua il calo dei ricoverati con sintomi (-2.643) e che porta il totale di oggi a 32.454. Nuova frenata delle terapie intensive: i ricoverati sono 3.616 con una flessione di 47 pazienti. La regione con il maggiore numero di positivi si conferma la Lombardia (3.425), seguita da Veneto (2.782) e Campania (1.842). La regione dove si registrano meno contagi è la Valle D’Aosta (42).

