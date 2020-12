PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ morto l’ex presidente francese Valery Giscard d’Estaing. Lo riportano i media francesi. Aveva 94 anni ed era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Capo dello Stato dal 1974 al 1981, era già stato ricoverato il 14 settembre all’ospedale Georges Pompidou di Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. (ITALPRESS).

Morto a 94 anni ex Presidente francese Valery Giscard D'Estaing

