ROMA (ITALPRESS) – Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 23.225 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 20.709 registrati ieri. Ma il dato più grave riguarda il numero dei decessi che oggi tocca un nuovo record: 993 morti. Continua comunque a decrescere il numero degli attualmente positivi, con una flessione di 1.248 persone e che porta il numero totale a 759.982. Sono invece 23.474 i guariti. E’ quanto si apprende dalla lettura del consueto bollettino del Ministero della Salute. L’aumento dei casi è anche attribuibile all’aumento dei tamponi, 226.779 quelli processati. Il rapporto tamponi/positivi è al 10,2%. Sul fronte ospedaliero prosegue il calo dei ricoverati con sintomi (-682) determinando un totale di 32.454. Più contenuto il calo nelle terapie intensive (-19) e che porta il totale a 3.597. Sul dato assoluto dei nuovi ingressi nelle rianimazioni si registra un dato pari a 217 pazienti. La Lombardia continua ad essere la regione con il maggiore numero di nuovi contagiati (3.751), seguita da Veneto (3.581) e Piemonte (2.230). La regione dove si registrano meno contagi è la Valle D’Aosta (42). (ITALPRESS).

