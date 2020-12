MILANO (ITALPRESS) – “Dovremmo entrare in zona gialla dall’11 dicembre”. annuncia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nel punto stampa organizzato questa sera a Palazzo Lombardia. Il passaggio dall’attuale zona arancione a zona gialla, spiega Fontana, “dovrebbe essere automatico se i numeri continuano a essere così nei prossimi giorni” e dopo la firma dell’ordinanza da parte del ministro alla Salute Speranza. (ITALPRESS).

