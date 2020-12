TORINO (ITALPRESS) – “Chiudiamo bene il 2020 con un margine operativo di 910 milioni e oltre 200 milioni di utile netto. Gli investimenti sono stati di 600 milioni e saliranno a 700 l’anno prossimo”. Così Massimiliano Bianco, Ad del gruppo Iren, parlando con Italpress a margine dell’inaugurazione di GreenPea. Sul fronte fusioni e acquisizioni, Bianco è chiaro: “Il 2020 è stato molto intenso nel settore ambiente, abbiamo tanti dossier aperti, nel 2021 potrebbe chiudersene qualcuno”. In merito poi alla governance del gruppo, Bianco ha ribadito di giudicarla “equilibrata, un modello che dà grande stabilità”. Tornado al 2020, Bianco l’ha definito un anno “estremamente impegnativo, ma grazie a infrastrutture, tecnologie e le nostre persone abbiamo assicurato sempre tutti i nostri servizi. Economicamente c’è stato un calo del volume dei ricavi, anche per la tensione sul mercato dei prezzi”. (ITALPRESS).

