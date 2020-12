YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton tornerà al volante della sua Mercedes per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiuderà la stagione di Formula Uno. Positivo al coronavirus e costretto a saltare il secondo dei due appuntamenti sul circuito di Sakhir domenica scorsa, il sette volte campione del mondo si è negativizzato e avendo completato la quarantena di dieci giorni in Bahrain potrà correre nel weekend. Il tampone a cui si era sottoposto ieri Hamilton aveva dato esito negativo, risultato confermato dal test effettuato al suo arrivo oggi pomeriggio ad Abu Dhabi. A lasciargli il volante sarà George Russell, che lo aveva sostituito nell’ultima gara “in prestito” dalla Williams e che nell’ultimo weekend della stagione riprenderà il suo posto sulla FW43. (ITALPRESS).

Hamilton guarito dal coronavirus, sarà in pista ad Abu Dhabi

