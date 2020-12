ROMA (ITALPRESS) – “La ministra Lamorgese è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione”. Lo rende noto l’ospedale Sant’Andrea di Roma, sottolineando che “i successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi” e che “la diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli”. (ITALPRESS).

Tampone errato, Lamorgese non era positiva al Covid

