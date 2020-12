L’AQUILA (ITALPRESS) – Il Tar dell’Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che anticipava il passaggio alla zona arancione. Secondo quanto si apprende, è atteso comunque nelle prossime ore il pronunciamento della Cabina di Regia che dovrebbe far scattare da domenica 13 dicembre il passaggio della regione da zona rossa ad arancione. (ITALPRESS).

