ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nei primi dieci mesi dell’anno, mostrano nel complesso una diminuzione di 39.103 milioni (-7%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una flessione pari a -25.575 milioni (-7%) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una diminuzione (-22.462 milioni, -6,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In flessione sia il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo (-3.029 milioni, -30,8%) sia il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (-4.682 milioni, -11,8%). Le poste correttive risultano in diminuzione di 4.598 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (11%). Le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 337.368 milioni (-22.462 milioni, pari a -6,2%). Le imposte dirette risultano pari a 194.355 milioni (+1.344 milioni pari a +0,7%). Le imposte indirette ammontano a 143.013 milioni (-23.806 milioni, pari a -14,3%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 151.498 milioni (-2.982 milioni, -1,9%). L’Ires è stata pari a 19.402 milioni (+1.507 milioni, +8,4%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 90.054 milioni (-12.333 milioni, pari a -12%): 81.657 milioni (-9.020 milioni, pari a -9,9%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e risentono della sospensione dei versamenti.

Gli incassi contributivi sono risultati pari a 180.513 milioni, in diminuzione di 13.528 milioni (-7%). Le entrate contributive dell’Inps ammontano a 168.081 milioni, in calo di 12.358 milioni rispetto al 2019 (-6,8%). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 6.149 milioni, in diminuzione di 12 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2019 (-0,2%).

