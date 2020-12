UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese manca l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva e deve accontentarsi di un pareggio a reti inviolate contro il Crotone. Alla Dacia Arena i friulani sciupano diverse chance da gol e collezionano un punto che li proietta a quota 14 in classifica. La caccia alla continuità di risultati per Gotti passa tra i piedi degli argentini: De Paul e Pereyra, autore di tre assist consecutivi negli ultimi tre impegni dei friulani. La prima occasione da gol però è del Crotone al 9′ con Simy alla ricerca del 50esimo sigillo in Italia. Al 21′ si accende il genio di De Paul: assist splendido per Pussetto e gol ma il guardialinee ravvisa una posizione di fuorigioco e il Var conferma. Al 32′ tocca ancora all’argentino inventare e creare occasioni: passaggio a Nestorovski il cui sinistro di prima intenzione è bloccato da Cordaz in due tempi. Ma è l’ultimo lampo del primo tempo di De Paul, che al 45′ si fa anche male al ginocchio e torna in campo nella ripresa con una fasciatura e con una condizione sottotono. Sono cinque i tiri dalla distanza dell’Udinese nei primi 45′ e in avvio di secondo tempo il primo squillo dei friulani è proprio una conclusione da fuori. A provarci al 48′ è Arslan con una staffilata che sfiora il palo di destra della porta di Cordaz. Al 61′ l’Udinese sfiora il vantaggio sull’asse dei due quinti di centrocampo: Zeegelaar crossa dalla sinistra, Molina arriva sul pallone ma Cordaz in tuffo blocca la conclusione a botta sicura del laterale. Ma la chance più clamorosa si registra al 75′: Deulofeu scatta verso la porta, serve De Paul che a botta sicura decide di non calciare e di scaricare per Pussetto il cui destro è deviato in calcio d’angolo da Cordaz.

(ITALPRESS).