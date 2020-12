ROMA (ITALPRESS) – “La diffusione e la distribuzione del vaccino – e delle migliori cure che la scienza va elaborando – richiedono alleanze globali, non egoismi, esigono politiche che realizzino l’accesso equo e tempestivo ai farmaci, basato sulla condivisione e non guidato da logiche di profitto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e di Capodanno da parte del Corpo Diplomatico, parlando del Covid-19. “Coerentemente con questa visione, l’Italia è stata fra i principali promotori della risposta multilaterale alla pandemia, contribuendo anche finanziariamente alla Covax Facility, che garantirà una vaccinazione di massa, inclusi i cittadini dei Paesi a reddito medio e basso – ha aggiunto Mattarella -. La ricerca scientifica, gli straordinari progressi della tecnica permettono di continuare a guardare con ottimismo a un futuro ricco di opportunità a beneficio di tutti, purchè si coltivi comune senso di responsabilità”. (ITALPRESS).

Covid, Mattarella "Servono alleanze globali per il vaccino"

