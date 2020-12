ROMA (ITALPRESS) – Ed Sheeran pubblica oggi a sorpresa un nuovo singolo intitolato “Afterglow”. La traccia è disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Hey ragazzi – dice Sheeran -. Afterglow è una canzone che ho voluto pubblicare per voi. E’ solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x”. (ITALPRESS).

