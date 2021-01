MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Cerotti”, il nuovo singolo inedito dei Tiromancino che sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio. E’ un brano scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Gazzelle, collaborazione inedita che testimonia il rapporto ormai più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani. “Cerotti – racconta Zampaglione – è una canzone stropicciata e senza filtri… sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come ‘Morrison’, il mio prossimo film”. Il brano, prodotto da Zampaglione e Jason Rooney, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Federico Zampaglione che sarà distribuito da Vision Distribution. (ITALPRESS).

