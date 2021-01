WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’assalto al Congresso degli Stati Uniti avvenuto mercoledì scorso. Secondo quanto riporta il Washington Post, è morto il poliziotto che era rimasto ferito in modo grave durante gli scontri. Le vittime salgono quindi a cinque. (ITALPRESS).

