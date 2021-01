ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, è salito al Quirinale per riferire sulle decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri e sullo stato dei rapporti della coalizione di maggioranza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli