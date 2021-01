GENOVA (ITALPRESS) – Operazione antiterrorismo della polizia in Liguria e in altre regioni d’Italia in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista: arrestato un 22enne di Savona, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova; 12 le perquisizioni nei confronti di altrettanti contatti qualificati del giovane che hanno interessato, oltre a Savona e Genova, le città di Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo.

Il 22enne è accusato di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo nonchè di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo.

L’indagine, diretta dalla Procura di Genova, è condotta dalle Digos di Genova e Savona e dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione-UCIGOS.

(ITALPRESS).