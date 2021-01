ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili a discutere contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato che abbia un’autorevole profilo europeista e riformatore, in grado di raccogliere una maggioranza più ampia di quella attuale coinvolgendo le forze che al Parlamento europeo sostengono il lavoro della Commissione guidata da Ursula von der Leyen”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme al senatore di Azione, Matteo Richetti, e al deputato di +Europa, Riccardo Magi. (ITALPRESS).

