MILANO (ITALPRESS) – Non si ferma il successo di “Contatto” (Sugar Music), l’ultimo album dei Negramaro, che conquista il disco d’oro ad una settimana dall’uscita del nuovo singolo “La cura del tempo”. Il brano, secondo brano estratto dal disco, arriva dopo il clamoroso successo del precedente singolo “Contatto” che si è classificato secondo nella top #1 Airplay 2020. (ITALPRESS).

Negramaro, disco d'oro per "Contatto"

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli