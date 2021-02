ROMA (ITALPRESS) – E’ online il videoclip di “Proteggi”, il nuovo singolo di Valentina Parisse, per la regia di Matteo Montagna, prodotto da Alternative Production, disponibile sul canale Youtube. “Concepire e poi realizzare questo videoclip è stato, per me, particolarmente emozionante – racconta Valentina Parisse – Col regista Matteo Montagna abbiamo parlato a lungo di cosa volessi comunicare attraverso le immagini. Un video ha ragione di essere quando evoca e non quando descrive una canzone, quando provoca emozioni anzichè dettarle. Ogni spettatore ha la libertà di cogliere una scena, un particolare e farlo suo, così come succede con le canzoni. ‘Proteggì è un brano che racconta le paure, le fragilità e le insicurezze che caratterizzano le relazioni interpersonali, che sentiamo, oggi più che mai, come un bene indispensabile della nostra vita. L’immobilità ed il confinamento a cui siamo stati tutti costretti da oltre un anno è ben rappresentato dalle statue riprese nel video, ma era fondamentale inserire nella narrazione anche un personaggio che, attraverso la sua fisicità, potesse esprimere la sofferenza del momento, ma anche l’energia che tutti abbiamo dentro e che, mai come adesso, abbiamo bisogno di recuperare. Quando ho visto le performance di Angelo Recchia ho subito capito che era l’artista perfetto con cui collaborare. La sua espressività mi ha ricordato Buster Keaton, del quale adoro le opere, che spesso hanno trattato il tema dell’imprevedibilità della vita e della resilienza. Sono grata, inoltre, a tutta la squadra di persone e amici di incredibile talento che ha reso possibile questa piccola storia di ‘Proteggì, dal flower design di Florem Lab, all’Atelier Ilario “Alta Sartoria Italiana”, dallo styling alla troupe di ripresa, a tutti gli artisti che hanno dato il loro contributo di artigianale passione”. Lo styling è a cura di Valentina Calicchio e la make up artist è Martina Camandona. Il video è stato realizzato in collaborazione con l’Atelier Ilario “Alta Sartoria Italiana”, Floral Designer “Florem Lab” e Accessori “Alice Sambenati”.

(ITALPRESS).