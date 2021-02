MILANO (ITALPRESS) – “Selfy” è la nuova proposta di Banca Mediolanum: un conto corrente digitale rivolto a “giovani adulti”. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa online.

“Selfy è un pò la maturazione di quel percorso multi-target che come banca stiamo facendo”, ha spiegato Edoardo Fontana Rava, direttore Sviluppo Prodotti e Modello di Business di Banca Mediolanum. “E’ un conto corrente completo, digitale – ha continuato -, dedicato a tutti i clienti che vogliono avere la libertà di provare Banca Mediolanum scegliendo in autonomia i servizi e costruendo la banca a loro dimensione e misura”. Selfy, ha aggiunto Fontana Rava è “sottoscrivibile totalmente in forma digitale” ed è “gestibile attraverso web e app”. Inoltre “è completamente gratuito per tutti il primo anno”. Poi “il costo è mantenibile a zero – ha evidenziato – attraverso i comportamenti ordinari dell’utilizzo di un conto corrente principale, quindi facendo piccoli investimenti o polizze protezione, e rimane sempre gratuito per tutti i clienti fino ai 30 anni. L’obiettivo è fare crescere significativamente l’acquisizione di nuova clientela”.

“Selfy è l’ulteriore tassello della strategia di Banca Mediolanum che si inserisce nel percorso innovativo della nostra banca”, ha spiegato Gianni Rovelli, direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum. “E’ rivolto ai giovani adulti – ha aggiunto -, quei clienti che vogliono avere un’offerta digitale semplice che permetta loro di non avere solo un conto corrente completo ma tutti i servizi che offre una banca”.

Nel corso dell’evento è stata presentata anche la campagna pubblicitaria dedicata all’iniziativa (nella foto un momento del backstage) che vede come testimonial l’amministratore delegato Massimo Doris.

Grazie a una collaborazione con TIM, i nuovi sottoscrittori di Selfy Conto che accrediteranno lo stipendio riceveranno inoltre un router e 100 giga di traffico dati mensile gratuito per un anno.

“La nostra promo va nella direzione di cogliere un’esigenza molto attuale, quella della digitalizzazione”, ha spiegato Simone Friggi, responsabile Sales Finance & Gaming Nord Ovest di TIM.

“Selfy ci consente di essere ancor più multi-target intercettando i bisogni di tutti coloro che, sempre più numerosi, chiedono alla propria banca autonomia e servizi digitali d’avanguardia nella

quotidianità”, afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. “In termini più generali, siamo stati i primi a dare alle persone la libertà di una banca multicanale e negli anni abbiamo poi continuato a innovare ed evolvere il nostro modello, in linea con gli sviluppi tecnologici e digitali”. “Oggi, con Selfy – conclude Doris -, Banca Mediolanum rende ancora più semplice la possibilità di scegliere la soluzione bancaria preferita da ciascun cliente, divenendo così l’istituto di riferimento per tutte le tipologie di clientela, sia per coloro che ricercano la consulenza sia per coloro che preferiscono maggiore autonomia”.

