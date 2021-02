CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – La combinata femminile, prima gara dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, non si disputerà nella giornata di oggi a causa di un’intensa nevicata che si è abbattuta nelle scorse ore sulla località veneta. Proprio a causa del maltempo le due manche erano state invertite, con lo slalom in programma alle 11 e il Super-G alle 14.30. Ma nella notte e nelle prime ore della mattinata la neve ha continuato a scendere copiosamente, costringendo gli organizzatori alla cancellazione. Rinviato dunque l’inizio della rassegna iridata che, tempo permettendo, inizierà domani con il Super-G femminile (ore 10.30) e con il Super-G maschile (ore 13). Seguiranno aggiornamenti sulla data del recupero della combinata femminile rinviata oggi. (ITALPRESS).

