ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro auspicio è che le tre forze dell’alleanza possano concordare un atteggiamento univoco e ci riserveremo di dare una valutazione complessiva dopo che il premier incaricato avrà fatto le ulteriori fasi”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi. “La scelta della squadra di governo credo che rimarrà in capo al premier, il nostro auspicio è che si possa proseguire l’esperienza di programma e di alleanza e avere un atteggiamento univoco nei confronti del governo”, ha aggiunto. “Abbiamo riconfermato la nostra disponibilità ad accogliere l’appello del Presidente Mattarella”, ha sottolineato Fornaro, che ha aggiunto: “L’incontro è stato solo su aspetti programmatici, il premier incaricato ha illustrato le linee e siamo già in grado di esprimere un apprezzamento sulla gestione della pandemia”. “Oggi ci siamo soffermati solo sulla parte programmatica, quello che abbiamo detto è che sarà tutto sottoposto a verifica e ci riserviamo di fare le nostre scelte quando ci sarà un quadro chiaro”, ha spiegato Loredana De Petris, capogruppo di LeU al Senato. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli