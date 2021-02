ROMA (ITALPRESS) – Draghi “mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare” su Rousseau “no, aspettiamo un attimo. Attendiamo che lui dica cosa vuol fare”. A parlare è Beppe Grillo in un video pubblicato sul profilo Facebook del Movimento cinque stelle.

“Mi aspettavo il banchiere di Dio, e invece è un grillino, mi ha detto ‘vorrei iscrivermì. Il discorso è: questa persona è aperta, finge o non finge, è sincera o no? Io aspetterei quando farà pubblicamente le dichiarazioni che ha fatto a noi. Ha parlato di reddito di cittadinanza, che è una grande idea. Ha detto che noi abbiamo cambiato la politica con onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che un reddito ci vuole per la pandemia”.

“Ho proposto a Draghi – prosegue – un ministero della transizione ecologica sostenibile, dove il Ministero delle Finanze con quello dell’Ambiente e dell’Energia convergono in un settore in cui ci saranno 2-3 persone che filtreranno tutti i grandi investimenti di questo Paese”.

