ROMA (ITALPRESS) – Via libera dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle al sostegno al Governo Draghi. Sulla piattaforma Rousseau hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 aventi diritto di voto. I Sì al Governo Draghi hanno ottenuto 44.177 voti (59,3%), i No 30.360 (40,7%). I risultati sono stati pubblicati sul Blog delle Stelle. (ITALPRESS).

