MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “My Funny Valentine”, il nuovo singolo di Noa. La cantante israeliana di origine yemenita ha scelto stavolta il jazz per comunicare un messaggio universale, l’amore. E non poteva farlo senza Gil Dor, chitarrista con cui ha condiviso palchi e contesti differenziati. Il singolo precede l’album “Afterallogy”. (ITALPRESS).

Noa, arriva il nuovo singolo "My Funny Valentine"

