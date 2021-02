CORTINA (ITALPRESS) – La Svizzera continua a dettare legge ai Mondiali di sci alpino in corso a Cortina. Dopo il successo di Lara Gut-Behrami nel supergigante, ecco la vittoria di Corinne Suter – argento alle spalle della connazionale due giorni fa – in discesa: 1’34″27 il tempo che le permette di conquistare l’oro, precedendo la tedesca Kira Weidle (+0″20) e proprio Lara Gut-Behrami (+0″37), anche lei alla seconda medaglia nel giro di pochi giorni. Fuori dal podio la ceca Ester Ledecka, quarta. La migliore delle azzurre è Elena Curtoni, ottava a 83 centesimi dalla vetta, seguita dalla giovane Laura Pirovano (dodicesima a 1″17). Nadia Delago termina quindicesima, mentre chiude la classifica delle italiane Francesca Marsaglia con il diciassettesimo tempo. Domani toccherà agli uomini. (ITALPRESS).

Corinne Suter oro in discesa ai Mondiali di Cortina

