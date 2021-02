ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una grande esperienza, spero di essermi migliorato anche come persona”. Così l’ex premier Giuseppe Conte a Fanpage, ritornando nella sua abitazione romana dopo avere lasciato Palazzo Chigi. Alla domanda su come sia andata quest’ultima giornata, ha risposto: “E’ stata sobria ed efficace. Mai rimpianti, bisogna andare avanti sempre”. (ITALPRESS).

