NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Milan contro gli inglesi del Manchester United, la Roma contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. L’urna di Nyon non è stata benevola con le due squadre italiane impegnate negli ottavi di Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno i “red devils” giovedì 11 marzo all’Old Trafford di Manchester, mentre il ritorno si disputerà il 18 al Meazza.

I giallorossi di Fonseca, giovedì 11, giocheranno in casa la gara d’andata contro gli ucraini, il 18 il ritorno in trasferta.

(ITALPRESS).