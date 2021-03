ROMA (ITALPRESS) – Da poco più di un paio di settimane il Governo Draghi è entrato nel pieno della sua attività con le nuove nomine e il primo DPCM. La sua squadra di governo è composta da un mix di tecnici e politici (con prevalenza di questi ultimi), che vede sia politici di lungo corso – con alle spalle altri incarichi di governo – sia “new entry” alla prima esperienza come ministro. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, sul podio della notorietà Luigi Di Maio, Roberto Speranza (entrambi già ministri nel Governo Conte Bis e riconfermati) e Renato Brunetta, con una lunga esperienza politica e di Governo. Dal punto di vista della fiducia, invece, a riscuotere il maggior consenso è Marta Cartabia: un ministro tecnico ed esordiente titolare del ministero della Giustizia. Seguono a ruota Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico – Lega) e Dario Franceschini (Beni e attività culturali e turismo – PD). Nel complesso è corretto sottolineare che nella lettura di questi dati è importante il dato della notorietà che incide – ovviamente – sul poter esprimere un giudizio di merito nell’indice di fiducia. Dati Euromedia Research – sondaggio realizzato il 22/02/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli