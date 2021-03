MILANO (ITALPRESS) – “Pezzo di Cuore”, il brano di Emma e Alessandra Amoroso, è stato certificato oro. Disponibile in digitale, “Pezzo di cuore” ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti e da settimane è tra i brani più trasmessi dalle radio. “Pezzo di cuore” (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli