AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Perfetto equilibrio fra Emirates New Zealand e Luna Rossa dopo le prime due regate che hanno aperto la 36esima Americàs Cup nelle acque di Auckland. I padroni di casa si aggiudicano la prima sfida, precedendo sul traguardo l’imbarcazione italiana di 31″ secondi. Riscatto Luna Rossa nella regata successiva, vinta con un distacco di soli sette secondi. Defender e Challenger torneranno in acqua fra due giorni. (ITALPRESS).

