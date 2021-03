ROMA (ITALPRESS) – “Avevamo chiesto una persona competente. Valentina Vezzali, l’atleta donna più vincente nella ultracentenaria storia dello sport italiano, rappresenta una scelta che il Coni applaude”. Le parole del numero uno del Coni Giovanni Malagò riassumono al meglio la reazione del mondo dello sport alla scelta del Governo Draghi di affidare la delega all’olimpionica della scherma (foto Polizia di Stato). “Le più sincere congratulazioni a Valentina Vezzali – ha dichiarato il presidente del Cip Luca Pancalli – L’auspicio è che si possa riprendere il confronto sul complesso tema della governance nonchè le criticità di una riforma importante”. “Il mondo dello sport ha bisogno di un sottosegretario autorevole, indipendente e competente – ha osservato Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute – Vezzali incarna queste caratteristiche e aiuterà il sistema sportivo a superare la crisi”. “La sua esperienza e le sue capacità – ha rimarcato il presidente della Figc Gabriele Gravina e – saranno molto utili in un momento complesso”.

Grande soddisfazione dalla Federscherma. “La scelta di Valentina è positiva e azzeccata”, ha dichiarato all’Italpress il neo presidente Paolo Azzi. “Valentina mi ha chiamato rendendomi partecipe della sua gioia – ha rivelato il presidente onorario Giorgio Scarso – Sono convinto che darà il meglio di sè”. Per i numeri uno degli sport equestri Marco Di Paola, della ginnastica Gherardo Tecchi, dell’atletica leggera Stefano Mei, della pesistica Antonio Urso e dello sci nautico Luciano Serafica, la Vezzali è “la persona giusta al posto giusto”, la “soluzione ottimale”, una “grande atleta” che conosce alla perfezione il mondo dello sport, ne capisce i problemi e, come sottolineato dal presidente del Taekwondo Angelo Cito, saprà affrontarli “con la consueta determinazione”. “Si metta all’opera perchè lo sport è ormai allo stremo”, ha chiesto il numero uno del nuoto Paolo Barelli alla jesina. Cosimo Sibilia ha richiesto attenzione per il mondo della Lega Nazionale Dilettanti, i presidenti di Lega B e Lega Pro, Balata e Ghirelli, sono pronti alla collaborazione così come il numero uno della Lega Basket Umberto Gandini.”Valentina è una donna di sport – ha concluso il presidente del tiro con l’arco Mario Scarzella – e credo possa dare una mano anche dal punto di vista dei rapporti”.

