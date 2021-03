CESENA (ITALPRESS) – All’età di 84, stroncato dal coronavirus, è morto Raoul Casadei. Riconosciuto universalmente come il re del liscio, dal 3 marzo si trovava ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo che le due condizioni, a seguito dell’infezione da Covid, si erano aggravate tanto da richiede l’ausilio della respirazione assistita. A contagiarsi nei giorni scorsi era stata l’intera famiglia. (ITALPRESS).

